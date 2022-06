6 sugestões: casa sem paredes

Para a sua cozinha existe uma solução que está muito em voga nos dias que correm: as ilhas. Somos especialmente entusiastas desta opção, em primeiro lugar porque permite a quem cozinha socializar com as restantes pessoas e depois porque acaba por ser uma forma muito orgânica de dividir o espaço. É sem dúvida um apontamento de modernidade que traz muita funcionalidade a esta parte da casa. A divisão não é no sentido clássico de um lado temos uma coisa e do outro, outra mas acabamos por fazer com que a movimentação dentro deste espaço seja completamente diferente.