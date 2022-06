10 maneiras para organizar a sua casa (e mantê-la assim!)

Por aqui somos grandes fãs de listas. Uma lista serve sempre para orientar e facilitar a nossa vida. O exemplo mais simples e imediato do mundo: quando vai ao supermercado com e sem lista o tempo que perde não é totalmente diferente? Com certeza e a razão é simples, está focado naquilo que realmente precisa e fica com menos tempo para distracções. Adopte o mesmo método para os seus armários, cozinha ou sala de estar, mas desta vez faça a coisa por prioridades ou seja estabeleça uma espécie de mapa no qual define onde começa e onde acaba. Vá riscando da lista o que estiver feito - para se sentir mais motivado – e quando der conta está tudo no sítio certo.