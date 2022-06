O cantinho mais feminino do quarto!

O artigo de hoje é dedicado ao lado feminino! Vamos falar-lhe de um móvel antigo, o famoso toucador. Lembra-se do toucador, na casa da avó? É verdade que este móvel tem vindo a cair em desuso, isto por, as tarefas relacionadas com a beleza, se terem, gradualmente, transladado, para a divisão da casa-de-banho. Certamente todas as mulheres adorariam de ter o seu próprio cantinho de beleza no quarto, no entanto, nem sempre é possível. O nome do toucador deriva do facto de este ser tradicionalmente um móvel com um espelho para servir a quem se touca ou penteia. Hoje em dia existem as mais variadas adaptações deste modelo, recolhemos alguns exemplos, todos eles distintos!

Venha descobrir mais sobre este objecto tradicional secular!