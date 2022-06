Como integrar os móveis antigos na nova decoração!

Quando pensamos em fazer uma remodelação, uma das primeiras questões com a qual nos deparamos é, o que fazer com o mobiliário antigo? Geralmente o primeiro impulso é o de substituir tudo, incluindo os móveis. Neste sentido, no artigo de hoje queremos mostrar-lhe como é possível incluir estes objectos antigos numa decoração moderna.

As vantagens de reutilizar estes móveis são inúmeras! Desde as possibilidades de explorar novas cores, funções e configurações, até à possibilidade de guardar em sua casa peças únicas, lembranças de épocas passadas, com imenso valor emocional. Existem várias opções, desde o restauro até à atribuição de novas funções ao mobiliário antigo, o importante é usar a imaginação!

Se tem alguns móveis antigos e não tem a certeza de como os poderá reutilizar na sua decoração, confira as nossas dicas com ideias para utilizar estes móveis, dando-lhes nova vida!