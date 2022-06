A decoração ideal para a sua sala de estar!

Uma paisagem arrebatadora é, sem dúvida a melhor decoração possível! É fantástico como um vão envidraçado com uma paisagem natural, automaticamente, banha toda a sala com uma frescura única que só a Natureza consegue proporcionar. Se tiver um exemplo semelhante na sua casa lembre-se que as cores do exterior entrarão directamente na sua sala, por isso é bom jogar com as tonalidades e criar contrastes interessantes! Neste exemplo os sofás e a tapeçaria de cores quentes, harmonizam toda a sala cujos materiais de origem se camuflam com a paisagem natural. Uma sala de sonho não concorda?