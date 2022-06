Qual o sofá ideal para a sua sala?

No artigo de hoje, vamos falar-lhe de um elemento fundamental e indispensável em qualquer sala de estar: o sofá! Este objecto, hoje em dia é extremamente comum e acessível a todos, mas a verdade é que nem sempre assim foi. Em tempos mais remotos o sofá servia enquanto trono dos governantes árabes, desde então era apenas utilizado entre os nobres do Médio Oriente. Mais tarde, na época romana, o sofá era o assento para as refeições, colocando-se vários sofás em torno de uma mesa baixa, permitindo aos romanos descansar enquanto comiam. É interessante vermos o percurso histórico deste objecto, que antigamente era uma peça extremamente elitista, só passados muitos anos, após a época de industrialização é que o sofá se tornou num objecto comum, e presente em todos os lares de todas as classes sociais. Hoje em dia é inexequível conceber uma habitação sem um sofá, e por isso dedicámos um artigo exclusivo a este objecto!

Na altura de escolher o sofá ideal para a sua sala, existem uma série de factores a ter em conta. É verdade que nem sempre é fácil, mas já imaginou a sua sala sem esta peça? Sofá é sinónimo de descanso, bem-estar, convívio; é o mobiliário que de facto, tem a capacidade de conformar todo o espaço da sala de estar. Se há peça única capaz de definir um ambiente, sem dúvida que é o sofá.

Venha descobrir uma compilação variada de peças únicas e distintas!