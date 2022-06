As cadeiras que irão dar mais vida à sua casa!

E porque na homify estamos preocupados com o seu conforto, o artigo que hoje lhe trazemos é sobre um objecto secular, a cadeira! Segundo nos conta a História, a cadeira foi inventada pelo egípcios que ao adicionar um encosto ao banco, inventaram um objecto que viria a acompanhar e desenvolver-se de variadas maneiras ao longo da História. A partir daqui foram criados todos os tipos de cadeiras: as que balançam, as que giram, as que se reclinam, as que embalam, as que se dobram e até as que fazem massagens! No fundo este é um objecto sem o qual não conseguiríamos viver! Paralelamente a cadeira tem sido dos objectos mais projectados e desenvolvidos por arquitectos e designers, relevando assim a sua importância no panorama das artes e do design.

Foi a pensar em si, que recolhemos dez fantásticos exemplos de cadeiras ou bancos que irão dar mais vida à sua casa! Venha daí descobrir, e no fim diga-nos o que achou!