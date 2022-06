10 Ideias para mesas de cozinha!

A última tendência para as cozinhas modernas são as ilhas. Se ainda não ouviu falar desta tendência, explicamos-lhe o que é. Como o nome indica uma ilha, é aquele móvel que fica isolado dos demais. Existem dois tipos principais de ilhas de cozinhas: as ilhas centrais são as que ficam posicionadas no centro da cozinha permitindo passagem em ambos os lados; as ilhas americanas, só permitem a passagem de um lado, ficando o outro encostado a uma parede, ideal para espaços mais pequenos. A ilha pode ser usada para colocar o fogão e servir de apoio à confecção de alimentos, no entanto, versões mais contemporâneas presenteiam-nos com fantásticos exemplos de ilhas que servem também de mesa de refeições. Este exemplo torna-se extremamente prático, funcional, estético e contemporâneo, adequando-se a todos os tipos de cozinhas que procurem uma solução arrojada e moderna! Veja aqui mais exemplos de cozinhas com ilha!