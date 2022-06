Ideias para pequenos corredores!

Se for um apaixonado por Arte, porque não aproveitar o espaço do corredor para o transformar numa autêntica galeria? Pode utilizar fotos, molduras, quadros, e até objectos escultóricos ou decorativos, não há limites para a imaginação! Desta forma passará a ter um local de passagem dinâmico, cheio de carisma e sobretudo artístico! Um objecto que ajudará muito na conformação deste espaço, será um tapete. Aproveite para personalizar o seu corredor desde as paredes até ao chão! Ao mesmo tempo as carpetes conferem sempre aquele conforto que sabe tão bem no lar.