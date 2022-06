Dicas para a sua casa-de-banho!

E porque não só do branco vive a arquitectura, aqui lhe deixamos um fantástico exemplo com um look preto, assumindo e destacando assim, uma classe única tão típica desta fantástica cor. A madeira do pavimento assume um protagonismo na criação desta atmosfera cheia de requinte. A cor preta é frequentemente referida como a cor mais escura do espectro, é também caracterizada pela ausência de luz, no entanto, veja como esta cor pode proporcionar exemplos fantásticos no que toca a decoração. A cor preta, apesar de escura, se utilizada com os materiais e iluminação correcta pode proporcionar reflexos incríveis. A fotografia na parede cria um efeito de película com os tons invertidos, extremamente interessante e estético. O que achou?