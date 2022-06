A melhor iluminação de jardim!

Pensar em iluminação de jardim é tão importante como pensar no mobiliário ou optar por relva ou árvores. Iluminação ou luz é das coisas mais importantes que temos, seja ela a nível dos interiores ou exteriores. No interior de nossa casa preocupamos-nos muito com o conforto de cada divisão e grande parte desse conforto a que nos referimos, tem a ver directamente com a quantidade de luz e a sua cor.

Como ja em antigos artigos frisamos, a tonalidade da cor pode nos trazer sentimentos dispares. Enquanto que num local de trabalho se precisa de luz branca, numa sala de estar, a luz amarela é a melhor escolha. Tal como em casa ou no local de trabalho, a luz está sempre presente na vida de todos nós. Seja em espaços sociais, ou mal o sol se põe, no exterior, em todas as ruas e avenidas.

Hoje falamos de iluminação de jardins já que todos queremos aproveitá-los dia e também noite!