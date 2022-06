Top 5 e o calor abrasador

O Verão encontra-se em pleno, os dias longos e as temperaturas fazem transpirar e ansiar pelo dia seguinte. Querem-se dias ao sol, na praia, no jardim, alturas à sombra outras simplesmente de baixo dos raios solares. Todas as soluções são viáveis e apenas é necessário ter consciência e proteger-se nas horas de maior calor. Hidratar-se durante todo o dia irá fazê-lo sentir-se melhor fisicamente. Ao final do dia, ou em dias de muito calor durante a semana em que o tempo corre contra relógio nem sempre é possível ir ver o mar ou comer um gelado numa esplanada, por isso, inspire-se no artigo em 4º lugar e arranje a sua pequena varanda!