6 maneiras de escolher a casa certa para si

Quando sentir que a casa é uma extensão da sua personalidade, acredite que está perante a casa dos seus sonhos. Até aqui tudo muito bem, mas, por vezes, o preço não é aquele que temos ou podemos. No entanto, não desista. Acredite que mais tarde ou mais cedo, a casa dos seus sonhos vai ser possível.

Feitas as contas e escolhido o local, avance com o projecto. Depois é seguir o planeamento e tentar que as derrapagens não surjam pelo caminho, para que não tenha de conviver com contratempos. O sonho, felizmente, continua a comandar a vida. Não desista!