Como criar um escritório na sua sala!

Não tem espaço na sala para um escritório, mesmo que seja uma pequena secretária? É este o seu caso? Não se preocupe… Seja versátil! Muitas vezes a solução está mesmo em frente dos nossos olhos. Uma sala, à partida, terá uma mesa de jantar para as refeições. No entanto, ninguém nos impede de, em determinadas horas do dia, tornar a mesa de jantar numa secretária. Aliás, mesmo para muitas pessoas que têm uma secretária, a mesa de jantar torna-se muito frequentemente uma autêntica tentação para trabalhar, essencialmente porque na maior parte das vezes é uma mesa bastante maior do que uma simples secretária. Se, por acaso, decider trabalhar na mesa de jantar, deve ter apenas em conta que deve deixar tudo arrumado e em boas condições assim que acabar de trabalhar ou estudar. Ninguém quer entrar numa sala e ver uma mesa de jantar cheia de papelada ou computadores, nem os seus convidados, nem você próprio!