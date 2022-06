Fantástica cozinha de tecto azul!

O vermelho foi a cor escolhida como principal destaque no espaço. Repare no exaustor vermelho, no frigorífico da charmosa marca Smeg, do forno e ainda a placa do fogão!

A bancada devido à colocação da fantástica ilha possibilitou uma facilidade de movimentos incrível. Ao fundo, repare na zona de estar que foi projectada junto à janela. A vista é fantástica é certo, mas só poder aproveitar ao máximo um lugar especial e confortável cheio de luz natural já é muito positivo.