A casa do futuro!

As plantas mostram-nos melhor como se organizaram os 60 metros quadrados interiores, compostos ainda por 6 metros quadrados de terraço: no piso mais inferior estão as zonas sociais, como a sala de estar com cozinha, a sala de jantar e uma pequena sala de estar; no andar superior a área de dormir com quarto, casa de banho com banheira e, finalmente, o terraço ao ar livre.