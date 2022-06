As mais arrebatadoras fachadas

Uma casa moderna completamente imersa na imensa floresta foi o conceito praticado neste projecto. As shells (conchas) são o refúgio ideal para quem gosta da natureza mas não dispensa todos as necessidades e comodismos da actualidade.

As árvores que se encontravam no meio do terreno para construção não foram demolidas mas antes contornadas, crescendo todo o projecto à sua volta.