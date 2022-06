Um refúgio, uma melodia colorida

Se é que posso dar a minha opinião, este é o meu quarto preferido! Não sei porquê, mas com estes dias de calor só me apetece ficar na penunbra e não deixar os raios solares tocarem os interiores. Durante a noite, com temperaturas mais baixas, aí sim abro tudo e deixo o luar entrar. Este quarto parece-me fresco e gosto muito da ideia em que a zona de closet está no mesmo espaço e apenas é marcado com a diferença de cores nas paredes, chão e tecto. A cama é de casal e o um único quadro sobre a cabeceira decora este ambiente.