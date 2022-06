Camas de casal: que alternativas?

Há exemplos que nos deixam sem palavras e que quando olhamos para eles ficamos de boca aberta. Este é um desses exemplos, não podia ser de outra forma quando a cama que temos diante do nosso nariz, pende do tecto do nosso quarto! É sem dúvida uma cama que dá vida a um quarto super diferente daquilo a que normalmente estamos habituados. Se quer fazer algo muito arrojado e muito diferente pode ir por aqui, que não se vai arrepender! Para além disso temos a certeza, que pelo menos, aos amigos mais próximos vai querer mostrar esta maravilha… E sabe que mais? É precisamente assim que começam as modas!