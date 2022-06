Um hotel, 19 arquitectos e designers!

Hoje temos para lhe mostrar um projecto diferente do habitual, um hotel! Apresentamos-lhe o Silken Puerta América Hotel, uma ideia de liberdade tornada realidade. Um espaço de encontro onde se reúnem as mais distintas culturas e formas de entender a Arquitectura. Este é um hotel de 5 estrelas, com uma particularidade que faz dele único! O projecto contou com dezanove dos melhores estúdios de arquitectura do mundo, que têm o luxo de contar com três prémios Pritzker. Cada piso do hotel propõe um conceito distinto de habitação, desenhado por um arquitecto ou designer diferente.

O Hotel Silken é um espaço eclético e atrevido. As habitações possuem todo o conforto, 12 plantas diferentes, 12 maneiras de entender a arquitectura e o design. Um hotel único!

Resta-nos referir que estas fantásticas fotografias pertencem ao profissional Rafael Vargas Fotografia SL.

Trazemos-lhe 8 quartos, cada um deles projectado por um arquitecto diferente.

Está pronto para descobrir?