Explosão de cor!

E porque estamos na altura mais inspiradora do ano, o Verão, hoje trazemos-lhe, directamente do México, uma habitação fantástica que o irá impressionar! Um projecto cheio de cores forte que o irão, certamente, deixar com vontade de colorir a sua casa. Este foi um projecto de reabilitação de uma moradia levado a cabo pelo estudio Taller Estilo Arquitectura. O objectivo principal seria o de tornar esta construção antiga num local jovem, moderno, contemporâneo e sobretudo, habitável! Outro objectivo do projecto, passaria por uma maior integração dos espaços exteriores com o interior da habitação, delimitando de forma diferente cada espaço, dando uma personalidade própria a cada divisão da casa!

O resultado foi uma mistura genial de cores, texturas, mobiliário e arte, desde o estilo mais tradicional e antiquado ao mais moderno! Ficou curioso para ver o resultado?

Venha daí!