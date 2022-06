Moradia de encantos únicos!

Manteve-se a implantação em L e a casa ganhou força com uma nova envolvente: uma grande parede em lajetas de betão cinzento“esburacada”, que protege três faces sem a desligar do mundo. Através dessa parede vemos de perto as áreas posteriores do lote e mais ao longe a massa imponente da serra de Sintra. E é dela a imagem da casa

Graças aos grandes planos de vidro, do interior da moradia podemos ter diversos enquadramentos para o jardim. Todos os seus espaços principais beneficiam de uma boa relação com o exterior, tirando proveito dos arranjos exteriores do lote e da paisagem.