Hóspedes em casa? Sem problema!

As próximas duas dicas que lhe damos estão muito relacionadas. Primeiramente, vamos falar-lhe da importância se embelezar a cama. A cama é, na maioria das vezes, o ponto central do quarto. Quando entramos num quarto, olhamos logo para a casa. Aliás, quando chegamos a um hotel, a tendência é olhar para a cama e sentarmos-nos nela para perceber se é confortável. Verdade ou mentira? Por isso, lençóis, colcha e fronhas lavadas são essencial mas não só! Disponha as almofadas de forma bonita, não escolha tons muito fortes nem misture muitas cores – deste modo terá a certeza que qualquer hóspede gostará e que se sentirá bem e “em casa” – e, se possível, tenha um colchão confortável! Nesta fotografia pode ver um projecto de decoração de Ana Cordeiro, que opta pelo branco e duas almofadas amarelas, bem como linhas amarelas presentes no edredon e das almofadas, conjugadas com o azul do papel de parede. Para completar a parede temos um elemento decorativo muito bonito, pendurado em cima da cama. O amarelo das almofadas liga também muito bem com o candeeiro dourado.