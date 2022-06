Riscas horizontais na decoração de paredes!

Escolher as cores para as riscas será uma tarefa que se avizinha difícil, já que no mercado existe tanta variedade de cores e combinações esta tarefa pode tornar-se complicada. Para facilitar a sua escolha pense no tipo de sensações e atmosfera que pretende que a divisão tenha.

Para que se sinta mais seguro na sua escolha, siga as seguintes dicas: Riscas pintadas com diferentes tonalidades da mesma é sempre uma opção mais segura; cores suaves são mais elegantes e discretas, para além de criarem a ilusão de um espaço mais amplo; cores mais escuras ou vibrantes conferem maior dramatismo e personalidade à divisão, mas também a podem fazer parecer mais pequena; quanto mais evidente for o contraste entre as riscas, mais arrojado irá ficar a solução final.