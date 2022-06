As melhores dicas para ter uma casa SUPER organizada

A cor é também outro elemento de decoração que pode contribuir para sentirmos que o nosso espaço está mais arrumado. Nunca em exagero, senão tornamos é o espaço desarrumado em vez de arrumado, mas um pouco de cor ajuda sempre a dar alegria e motivação para que quando temos o nosso quarto, sala ou casa de banho (por exemplo) um pouco menos arrumadinha, tenhamos logo vontade de a arrumar. As cores, de forma geral, dão luz à divisão e uma divisão com luz torna-se mais ampla e convidativa. Este quarto que lhe mostramos na fotografia, um projecto da designer de interiores Ana Rita Soares, para além do quarto em questão estar perfeitamente organizado e arrumado, as cores complementam toda a arrumação, tornando-o divertido e dinâmico em vez de monótono. Porque arrumação e organização não quer dizer que tenha de ter tudo dentro de gavetas e armários e paredes brancas! Muito pelo contrário, devemos aprender a organizar as divisões, deixando objectos à vista também.