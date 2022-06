Originalidade sem fim!

No jardim pode gastar pouco dinheiro e modificar ligeiramente o aspecto do mesmo. Esta imagem mostra uma boa e original ideia de como pode marcar e limitar zonas relvadas ou floreadas. Nesta imagem em particular não existe tanta beleza assim, já que o terreno necessita de mais organização, mas com certeza será fácil de imaginar um jardim bem tratado em que as floreiras são marcadas assim, não?

Além de estar a dar uma segunda vida a garrafas de vidro, está também a investir no seu jardim sem gastar dinheiro nenhum, um verdadeiro projecto de DIY!