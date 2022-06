Emoções fortes numa habitação especial

A zona social, no piso térreo, é composta pela cozinha e sala de jantar e estar aberta para o exterior, para o jardim escultórico do qual falei anteriormente. Aqui sente-se a modernidade das linhas e formas rectas e nas cores fortes, onde elementos tradicionais espreitam. Do lado oposto, uma mesa de apoio em pedra típica dos anos 70, contrasta com a cozinha vermelha com detalhes em aço e um brilhante piso de cimento polido e pintado.