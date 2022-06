A valorização da paisagem na arquitectura

A nossa viagem começa hoje pela cidade de Gondomar, bem a norte! Vimos mostrar-lhe mais um nome português que profissionalismo e elegância - Albertina Oliveira. Formada em arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto escolher Portugal para continuar a mostrar as suas ideias e valores e tem-se saído bem!

O gabinete de arquitectura com o mesmo nome, existe desde 1999 e tem como missão pensar e propor espaços em que a arquitectura seja coerente na resposta às várias condicionantes e se traduza num todo com identidade. Projecta ambientes que proporcionem momentos e sensações de felicidade a quem os habita e os frequenta. Uma postura contemporânea que trabalha vários territórios, escalas, conceitos e tipos de clientes em junção com soluções sustentáveis e coerentes de arquitectura, são a sua imagem de marca.

O projecto de hoje é somente um estudo de uma moradia na Travessa Clube do Caçadores em Gondomar onde a o espaço de habitar foi desenhado privilegiando a 100% as vistas.