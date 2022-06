Quartel policial vira fantástica habitação em Amesterdão

Estas grandes portas de correr separavam as duas salas – estar e jantar. Suspeitamos que estas fotografias tenham sido tiradas no momento da renovação, já que em alguns sítios se percebe o desmantelamento do espaço, como o fio eléctrico com lâmpada pendurada.

Além disso, temos nesta perspectiva uma boa visão do o nível de manutenção do espaço. Zonas de parede amareladas reflectem a necessidade de intervenção e mostram o ar desgastado do espaço e dos seus interiores. Se se concentrar no lado esquerdo da porta, irá reparar como a tomada logo a baixo parece estar em más condições e a deixar algo em perigo.