Uma habitação artística e moderna

Lar é também sinónimo de personalização. Cada pessoa vê na sua própria casa uma oportunidade de espelhar a sua própria alma. Foi precisamente isso que sucedeu com este apartamento que hoje lhe iremos mostrar. Com uma área de 150 m2, esta habitação reúne todos os elementos necessários para um estilo de vida adaptado à modernidade.

O projecto de interiores foi finalizado no ano de 2011 e foi da autoria dos profissionais SpaceRoom – Interior Design. Esta empresa desenvolve e cria projectos distintos e de elevada qualidade. Um dos seus principais objectivos é o de oferecer um serviço diferenciado e exclusivo com base na vontade do cliente.

Uma das principais premissas deste projecto era a de criar um ambiente moderno que fosse, ao mesmo tempo, um espaço visualmente amplo e com uma iluminação abundante. Verifique!