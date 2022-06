Habitação magnífica de volumes distintos!

É no piso superior onde se encontram os quartos que encontramos espaços como os que podemos verificar na imagem acima mostrada. A partir dali é possível desfrutar de uma vista ampla e maravilhosa proporcionada pelas grandes janelas da habitação, criando estas uma sensação de amplitude e liberdade. Como já tínhamos verificado através do exterior, as guardas da varanda não causam qualquer impacto visual permitindo assim um olhar sobre a paisagem sem qualquer tipo de obstáculos visuais.

O revestimento do pavimento em madeira, as paredes brancas e as cortinas creme tornam este espaço num lugar acolhedor e confortável perfeito para descansar.