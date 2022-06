De casa em más condições a vivenda com encanto rural!

Quem é que já se surpreendeu em como as casas de cimento ou pedra são frescas durante o verão e no inverno com uma boa lareira se conseguem interiores bem confortáveis?

Esta habitação tem agora todas as características para manter uma boa condições climatérica nos interiores apesar da construção ser a original e apenas ter existido uma manutenção económica e certeira. É portanto, uma arquitectura muito eficaz e com soluções muito válidas do ponto de vista ecológico e de eficiência energética.

A janela deixa entrar luz natural e a parede de cabeceira de cama não ser até ao tecto, reforça a sensação de união de todos os espaços.