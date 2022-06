Design de varandas pequenas

Varandas pequenas é o tema de hoje e como deve ser o género de varanda que mais existe, queremos dar-lhe as melhores dicas para as deixar confortáveis e funcionais o ano todo. Dicas para as noites geladas de Inverno ou ainda para a tórridas noites de Verão! Existem técnicas, materiais e mobiliário que conseguem transformar por completo o espaço e deixá-lo mais apelativo independentemente da estação do ano!

Por norma o revestimento das varandas são cerâmicos que devem pouco à beleza, uma vez que todas as varandas do prédio foram aplicadas com o mesmo e por norma é sempre um pouco à base do mesmo.

Se não gostar e o achar desconfortável ou até inestético opte por colocar uma carpete que tape todo o espaço ou apenas parcialmente. Primavera e Verão pedem tecidos frescos e naturais e as peles e lã ficam para outras alturas. Numa varanda pequena e se simplesmente quer aproveita a vista, nada melhor que apenas colocar um conjunto de cadeiras ou poltronas e algumas flores. Aposte em cor nos tecidos e coloque velas!