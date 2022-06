Como atrair vida selvagem para o seu jardim

Numa sociedade cada vez mais urbana e industrial os jardins tornaram-se para muitas pessoas o único elo de ligação à natureza. São fonte de equilíbrio e bem-estar, e por isso enchem-se de plantas exóticas e estátuas maravilhosas. Mas nessa busca de beleza a natureza verdadeira fica muitas vezes esquecida.

Mais do que um espaço perfeitamente organizado, com vasos e relva aparada, ter um jardim pode ser uma oportunidade única para criar um verdadeiro ecossistema, com plantas, mas também com animais. E poderá acordar todos os dias com o xilrrear dos pássaros, espreitar com os seus filhos a visita de um ouriço-cacheiro ou ver os girinos no lago.

Sem cair em exageros, pode facilmente seduzir pequenos roedores, répteis, batráquios, insetos e aves para o seu jardim, tornando-o num refúgio de vida e cor, para repousar da vida entre quatro paredes.

Tem um jardim amplo? Sempre sonhou poder ver lá animais, sem ser dentro de uma gaiola? Nós ajudamos! Acompanhe-nos neste artigo para descobrir formas simples de atrair vida selvagem para o seu jardim.