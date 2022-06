homify 360º: Uma casa modular, pré-fabricada e ecológica

Embora a definição de casa modular possa ser um termo ainda pouco familiar, o conceito é muito mais fácil do que imagina. A casa modular é, simplesmente, um pré-fabricado que consiste em secções criadas por módulos. Uma vez que estes módulos estejam concluídos, seja em madeira ou em qualquer outro material, serão transportados para o local da construção onde se montará a casa. Se podemos dizer que todas as casas modulares são pré-fabricadas, já o contrário não corresponde à verdade, ou seja, nem todas as casas pré-fabricadas têm a particularidade de ser montadas em módulos.

Temos mencionado várias vezes que o preço dos imóveis está a aumentar, mostrando que existem soluções de habitação a preços acessíveis e que lhe garantem funcionalidade e conforto, sendo um exemplo disso a construção de casas pré-fabricadas. Ao contrário do que acontecia no passado, as habitações pré-fabricadas modulares apresentam-se ainda mais personalizáveis, funcionais, confortáveis e acolhedoras.

TECNOLOGIA ECOLÓGIA

Desengane-se quem pensa que a casa modular é uma espécie de casa sobre rodas. As casas pré-fabricadas e casas móveis, mesmo não estando permanentemente presas a uma base fixa, não deixam de ser consideradas como objectos imobiliários. Quanto aos preços, a verdade é que são muito mais acessíveis do que as casas tradicionais, andando à volta dos 1.200 euros por metro quadrado.

A casa que hoje lhe mostramos, criada pela Build Different, foi construída por seis módulos diferentes, transportados e montados na cidade escocesa de Aberdeen. Ao olhar para ela, reparamos, de imediato, na grande quantidade de painéis solares instalados no telhado. Além de ser modular, esta casa é também uma construção amiga do ambiente e que respeita os princípios do design ecológico. Esta característica provém de um rigoroso controlo de eficiência energética a fim de reduzir as emissões de carbono do edifício. O resultado final é uma casa com design moderno, com um preço altamente acessível e com um reduzido impacto sobre o ambiente.