Uma singela casa familiar em madeira

Quando se pensa no conceito de habitação moderna, uma casa em madeira não é a primeira imagem que ocorre. Porém, a cabana em madeira que hoje lhe vamos mostrar não deixa ninguém indiferente com os seus painéis em madeira exposta tanto no interior, como no exterior.

A ideia de viver numa casa em madeira não é nova. Na verdade, este é um dos métodos mais antigos de construção, mas, hoje em dia, estão disponíveis projectos de pré-fabricados a preços acessíveis e casas como esta já não existem sem as comodidades básicas a que todos estamos habituados. Este tipo de edifício pode ser equipado de forma a atender as suas necessidades, sejam elas quais forem. Veja o trabalho do atelier Kuloğlu Orman Urunleri para se inspirar.