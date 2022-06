Como re-criar a partir de materiais usados!

Comecemos pelas paletes: como já deve ter reparado, as paletes são um material que está muito na moda. Quer pelo seu encargo, quer pela facilidade com que se transformam nas mais variadas peças de mobiliário, têm sido muito procuradas, principalmente no que toca a criar mobília. Desde mesas a armários, passando por camas, estantes e mesas, tudo é válido para encaixar as paletes no nosso dia-a-dia e no nosso ambiente familiar! E não é que lhes assentam na perfeição? Se quer um look mais descontraído, a opção por este tipo de mobília dará com certeza o toque de que a sua sala, o seu quarto ou a sua cozinha necessitam! Pode manter as paletes ao natural ou mais tratadas, conforme o seu gosto. Além disso, pode pintá-las das cores que quiser, para as tornar ainda mais personalizadas. Tenha apenas em atenção a origem das paletes que adquirir e se são adequadas para a utilização dentro de casa.