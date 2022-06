Um atelier artístico convertido num fantástico loft!

É directamente de Madrid, que lhe trazemos esta fantástica reabilitação de um antigo atelier artístico com alma industrial convertido numa habitação super moderna! Um projecto de Beriot, Bernardini Arquitectos. A proposta seria a de reabilitar um dos mais escassos atelieres artísticos do século XX na zona da Atocha, em Madrid, preservando as qualidades do espaço original conferindo-lhe, no entanto, uma nova comodidade adequada ao novo uso habitacional.