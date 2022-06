Sustentabilidade perfeita!

A sala de estar é um dos espaços mais especiais desta habitação. Talvez seja pela sua decoração acolhedora, pela iluminação quente ou pelos padrões que transformam, não sabemos ao certo, a verdade é que esta sala é talvez a divisão com mais detalhes que nada tem a ver com as restantes divisões que se apresentam extremamente minimalistas e despojadas.

Ao lançar um olhar mais atento, percebemos que tudo foi pensado, por exemplo o candeeiro exactamente alinhado com a mesa em madeira que confere um ambiente mais rústico.