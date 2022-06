Pequenas cozinhas modernas!

Pense em todos os recantos enquanto uma possibilidade de criar um espaço realmente especial! Veja este fantástico exemplo e note como os detalhes fazem toda a diferença! As luzes com alturas diferentes, as cadeiras pequenas com um toque de design, uma mesa adequada ao lugar e um pavimento realmente especial. Não se esqueça que nas cozinhas pequenas torna-se necessário adequar o tamanho das mesas e cadeiras de forma a aproveitar melhor o espaço. Ao optar por uma mesa mais pequena e ao colocá-la junto a uma parede minimizará em muito a ocupação do espaço!