Uma cozinha para cada signo do zodíaco!

As pessoas do signo Leão gostam de espaços luxuosos. Esta cozinha, projectada pela designer de interiores e paisagista Iara Kílaris, seria muito provavelmente do agrado do leonino. O luxo é transversal a cada elemento, o design do balcão branco fica perfeito com as belas cadeiras vermelhas e os candeeiros em forma de globo prateado dão o toque final de sofisticação. Neste espaço, a utilização das formas geométricas cria ritmo na decoração que parece pensada para proprietários jovens, enérgicos e divertidos.