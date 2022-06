10 decorações em gesso que modernizam ambientes

Neste projecto dos arquitectos do estúdio ArchDesign, de Florianópolis, a casa de banho tem um forro de gesso desnivelado e com recortes. Na parte central, com sancas abertas que iluminam de dentro para fora, a luz é indirecta e mais suave. Já na bancada, usada para cuidados de beleza e higiene, o rasgo no gesso recebe um trilho de luz composto por spots direccionados para os espelhos, evitando assim que a luz incida directamente sobre o rosto e não entre em conflito com a iluminação geral do espaço.