Materiais perigosos em casa – e as alternativas seguras

As carpetes. Que tema delicado quando falamos de segurança! Como são suscetíveis à acumulação de pó e ao crescimento descontrolado de microrganismos muitas vezes são impregnados de formaldeído e pesticidas. E para evitar o risco de incêndios são tratadas com retardantes das chamas tóxicos. A sua base é muitas vezes feita com espuma plástica, libertando compostos que afetam e mimetizam as hormonas humanas. Ou seja podem ser um foco de contaminação do ar interior da sua casa! Que fazer então? Uma vez mais, faça escolhas sensatas. Compre tapetes não tratados de juta, látex natural ou propileno, que é um material sintético que liberta muito menos químicos tóxicos. Se não puder ser, compre a alternativa que menos emissões tenha. Para isso consulte o fornecedor ou o fabricante.