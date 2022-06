Uma surpresa que originou um projecto único!

Tudo indicava que este seria um projecto simples e rápido no entanto, no início do primeiro dia de obras, foi necessário remover parte do tecto do quarto com o objectivo de fixar um dos móveis concebidos para o local.

Ao remover parte do tecto da divisão, os arquitectos aperceberam-se da presença de um enorme vazio superior que poderia em muito, auxiliar na resolução de uma das maiores dificuldades deste projecto: a falta de espaço.