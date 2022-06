Apartamento para uma rapariga moderna!

Alertamos já, que as imagens que se seguem são na realidade bastante verdadeiras já que são imagens em três dimensões que visaram ao detalhado estudo deste apartamento.

Os 34 metros quadros tiveram de ser inteligentemente aproveitados, já que o espaço era reduzido. Assim sendo, a mesma divisão acolhe zona de estar, de dormir e ainda zona de estudo/trabalho. O sofá, é inevitavelmente sofá cama e é por essa razão que serve de zona de estar e de descanso durante a noite.

O ambiente é de atmosfera confortável e as cores são neutras e suaves. Junto à janela, uma secretária com arrumação superior e gavetas foi implementada no espaço para proporcionar zona de possível estudo ou trabalho em casa. A proprietária tem um cão e a cama do mesmo mantém-se lado a lado com o sofá.