Top 5 e as salas de estar!

IS AND REN STUDIOS LTD

Reis London Ltd foram os profissionais que pegaram em um apartamento em Holland Park, no oeste de Londres e o transformaram dos pés à cabeça.

Antes era um espaço escuro e as suas divisões não se encontravam bem projectadas, tal como o nível de luz natural no interior era escasso. Era composto por dois andares e essa característica manteve-se. Agora no piso superior localizam-se todas as zonas privadas e mais intimas, como quartos e respectivas casas de banho. O piso inferior será depois da grande remodelação, um espaço amplo onde uma espaçosa sala de estar e jantar dividem o seu ambiente com uma cozinha de linhas tradicionais e cor interessante. Ficou curioso? Reveja o nº 2, aqui!