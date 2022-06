Nesta casa, reina a madeira!

Não poderíamos deixar de incluir a imponente escadaria que encontramos no interior desta casa. Através dela, acede-se ao primeiro andar que abriga a zona dos quartos e uma casa de banho. As traves em madeira de que falávamos acima emprestam à zona de estar um sentido de privacidade, mantendo-se, no entanto, o contacto visual entre ambas as áreas.