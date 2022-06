Interiores de sonho em construção histórica

A Homify 360º já lhe apresentou vários projetos de excelência situados no Porto. Tal como em Lisboa, as cidades do norte de Portugal são marcadas pela presença de várias construções históricas, que embora conservadas ao longo dos anos, preservam o seu interesse arquitectónico.

É neste sentido que seleccionámos um projeto de reabilitação nesta região do país, capaz de transformar uma construção com mais de um século de história num espaço com condições de conforto excepcionais. Respeitando a identidade da época construtiva, foi possível combinar as memórias que pontuaram o lugar com uma nova dimensão contemporânea, num resultado surpreendentemente harmonioso.

O atelier responsável pela intervenção é conhecido por ASVS Arquitectos e foi fundado em 2005 tendo desenvolvido, ao longo da última década, todo o tipo de projetos ligados à arquitetura, urbanismo e interiores. Liderada pelo arquiteto Vitor Leal Barros, a equipa destaca-se pela sua equipa multidisciplinar capaz de responder a qualquer desafio através de soluções simples e inovadoras. Apesar de já lhe termos apresentado alguns projetos desta equipa, convidamo-lo a conhecer mais uma habitação que, certamente, não o irá desiludir.