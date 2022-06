Uma casa surpreendente

À primeira vista, é evidente que a construção não é a de uma casa pré-fabricada, certo? Mas é! Apenas se destaca pela positiva pelo seu desenho único, conseguindo assim chamar a atenção de todos. Na planta baixa combinam-se janelas do chão ao tecto, que marcam uma comunicação fluída entre o interior com o terraço e jardim; no piso superior outro terraço aparece para os moradores desfrutarem do ar livre.

A garagem no lado direito integra-se cuidadosamente na arquitectura da casa enquanto que a fachada de duas cores e as colunas vermelhas laterais adicionam singularidade.