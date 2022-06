Apartamento de design em Moscovo

Com esta imagem conseguirá facilmente perceber entre brancos e reflexos imensos de luz, como se orienta a cozinha. O lado bom de cozinhas abertas para as salas, é que quem cozinha se encontra sempre em contacto com as restantes pessoas que estão a socializar na sala e à espera da refeição. Tal como assim, essas mesmas pessoas não se sentem obrigadas a estar na cozinha a fazer companhia.

Tubos de aquecimento são mantidos à vista e ainda são pintados de uma cor oposta à parede para serem vistos e sentidos como parte do espaço. No tecto e nas paredes, zonas foram escavadas e posteriormente colocadas luz, dando um aspecto super moderno e minimal, em forte constraste com as molduras em friso das paredes.